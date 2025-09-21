Naţionala feminină de handbal a României a cedat din nou în faţa campioanei mondiale Franţa, scor 30-24, într-un meci disputat sâmbătă, la Oradea Arena.

A fost a doua confruntare amicală dintre cele două echipe, după ce în primul duel tricolorele pierduseră cu 32-27.

Pentru România, cele mai multe goluri au fost înscrise de Ștefania Stoica, 6.

Cele două partide amicale fac parte din programul de pregătire al echipelor pentru Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda.

România va evolua în grupa A, la Rotterdam, alături de Croaţia – 27 noiembrie, Japonia – 29 noiembrie şi Danemarca, pe 1 decembrie.