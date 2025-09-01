Guvernul a aprobat, luni, 1 septembrie, mai multe modificări la Pachetul 2 de măsuri fiscale. Printre cele mai importante se numără scutirea veteranilor de război și a categoriilor similare de la plata impozitului pe proprietate, dar și majorarea cotei suplimentare pentru marile averi.

Astfel, veteranii, văduvele acestora, persoanele persecutate politic, deportații și prizonierii de război vor fi exceptați de la plata impozitului pe clădirile aflate în proprietate sau coproprietate. În privința mijloacelor de transport, decizia privind scutirea va fi luată la nivelul autorităților locale.

O altă schimbare importantă vizează impozitarea marilor averi. Cota suplimentară se triplează, de la 0,3% la 0,9%. Aceasta se aplică pentru valoarea ce depășește 2.500.000 lei în cazul clădirilor rezidențiale și pentru valoarea ce depășește 375.000 lei în cazul autoturismelor.

În ceea ce privește autovehiculele electrice, impozitul pe mijlocul de transport scade de la 80 de lei la 40 de lei pe an. Măsura este parte din reforma PNRR, Componenta 4 – Transport sustenabil, care vizează stimularea mobilității verzi și a transportului public nepoluant.

Pentru societățile comerciale, valoarea capitalului social minim se va raporta la cifra de afaceri. Cele existente rămân cu regulile actuale până la depășirea pragului de 400.000 lei. Dacă acest prag este depășit, capitalul minim devine 5.000 lei. Pentru firmele nou-înființate, capitalul social minim este de 500 lei.

Guvernul introduce și impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), aplicabil companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro anual care nu aplică mecanismul de limitare a cheltuielilor cu afiliații. În același timp, pentru firmele cu venituri sub acest prag, cheltuielile cu drepturi de proprietate intelectuală, consultanță și management în relația cu afiliați externi vor fi deductibile în limita a 1% din totalul cheltuielilor.

Prin aceste măsuri, Executivul urmărește atât creșterea veniturilor bugetare, cât și stimularea investițiilor și a mobilității sustenabile, în acord cu jaloanele PNRR.

Sursa: Newsinn