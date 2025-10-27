Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la Ilie Bolojan, după ce premierul a spus că PSD ar trebui să depună moțiune de cenzură dacă nu este de acord cu deciziile luate în Coaliție. Șeful social-democraților susține că partidul său nu vede rostul unei Coaliții în care toată lumea stă drepți, în condițiile în care unele dintre măsuri au fost proaste. Grindeanu a mai anunțat constituirea unui grup de lucru pentru analiza proiectului privind pensiile magistraților, deoarece în acest moment se pierde timp.

„În acest moment, Coaliţia pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid şi data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament, despre modificarea proiectului privind pensiile magistraţilor.

Liderul PSD a mai precizat că România „are nevoie de o clarificare, de o întoarcere la normalitate şi de o lege în acest domeniu”, pentru a nu ajunge ca după data de 28 noiembrie să piardă bani. „O să mergem şi o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârşitul săptămânii trecute, nu pentru a discuta lucruri care ţin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziţie, ci pentru a vedea dacă aceşti oameni sunt dispuşi la dialog şi sunt. Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun simţ şi pe care nu avem cum să le negociem. Dar şi să stăm şi să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul, (…) să dăm drumul la acest grup de lucru şi rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate”, a menţionat Grindeanu.

GRINDEANU: Nu suntem o sectă de apaludaci, la politicile unuia sau altuia

Solicitat să comenteze declarația lui Bolojan că, dacă PSD nu este mulțumit cu deciziile din Coaliție, să semneze o moțiune, Grindeanu a precizat că n-a auzit declarația, „dar nu trebuie să facem moțiuni. Putem doar să ieșim din coaliție. Și atunci nu mai ai guvern.

Nu cred că se așteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori, de aplaudaci la politicile unuia sau altuia. Dacă avem ceva de spus, o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliții în care toată lumea stă drepți. Nu poți spune acum că Ordonanța 52 a fost bună sau că ai refăcut deficitul României cu CASS pentru veterani sau deținuți politici. Astea au fost decizii proaste și nu o tăcem din gură când avem argumente”, a afirmat Grindeanu.