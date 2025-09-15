Germania a învins naționala Turciei cu scorul de 88-83 în finala EuroBasket 2025, disputată duminică la Riga, și a cucerit al doilea titlu european din istorie, după cel obținut în 1993.

Partida a fost extrem de tensionată, turcii dominând mare parte din meci, relatează Radio România Sport.

Conduși de căpitanul Dennis Schröder, nemții au reușit să marcheze ultimele șase puncte și să răstoarne soarta finalei.

Cancelarul german Friedrich Merz a felicitat echipa printr-un mesaj pe X: „O performanță senzațională. Suntem mândri de voi, sunteți o inspirație pentru sportivii tineri, fete și băieți deopotrivă”.

Meciul pe etape

Turcia, antrenată de Ergin Ataman, a început în forță, cu un run de 13-2, și a încheiat prima repriză în avantaj, 46-40.

În sfertul al treilea, vedeta turcă Alperen Şengün (Houston Rockets) a menținut echipa în față, iar Cedi Osman a mărit diferența la 61-55.

Germania a revenit rapid, iar la finalul sfertului trei Turcia conducea la limită, 67-66.

În ultimul sfert, duelul s-a intensificat. Cu 4 minute înainte de final, Turcia avea 76-74, apoi 81-79 prin liberele lui Shane Larkin.

Totuși, Germania a trecut din nou în avantaj printr-un coș de trei al lui Bonga și a gestionat finalul, câștigând cu 88-83.

A fost prima finală între Germania și Turcia din 2003 și a adus un nou capitol în rivalitatea dintre cele două națiuni.

Germania, echipa cu cea mai bună ofensivă a turneului (101 puncte marcate în medie), a confirmat statutul de favorită și a cucerit primul trofeu continental după o pauză de peste trei decenii.