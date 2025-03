În această seară, George Simion și Anamaria Gavrilă sunt împreună în platoul Realitatea PLUS, la emisiunea Culisele Statului Paralel. Liderul AUR a precizat când preconizează să-și depună, atât el, cât și lidera POT, dosarele de candidați.

Principalele declarații:

George Simion: „Ne-a luat pe neaștepate ce ne-a pregătit sistemul ca să-l blocheze pe Călin Georgescu, ne așteptam poate la CCR. Eu renunțasem la orice idee de candidatură, însă duminică seară, după decizia BEC, m-a sunat domnul Georgescu și mi-a zis să dăm drumul la semnături. Am întrebat pentru cine? Pentru dumnevoastră, mi-a răspuns. Mi-a spus că nu e vorba de persoană, ci de principiu! Am spus clar că îmi scosesem din cap orice idee de a candida, însă discuțiile cu Călin Georgescu și rugămintea colegilor mei m-au făcut să reconsider. Ne-am întâlnit luni și am stabilit ce avem de făcut. Am decis să strângem semnături pentru a susține candidatura noastră. Nu am strâns semnături fără acordul domnului Georgescu. Mâine și poimâine avem echipe în Piața Constituției și Piața Victorie, dar și în alte locuri din București, există toate informațiile pe pagina noastră.

Dacă ne mișcăm și lumea se mișcă în ritmul ăsta, pentru că este o emulație, sunt cozi la această oră în sediile noastre de partid din țară, ar urma ca eu să-mi depun dosarul vineri la ora 15:00, iar Ana Maria sâmbătă la ora 15:00.

Ponta nu va lua mai mult de 5%, El vrea să acrediteze ideea că ar fi susținut de Statele Unite. El nu este suveranist, nu este din valul MAGA și a făcut afirmații contra acestui curent, nu are legături cu familia Trump, fiind pus la masă de președintele Vucici (Aleksandar Vucici – Serbia), sper ca zvonurile că Ponta si oameni din Statul paralel ar încerca să ne blocheze candidaturile, spre să fie și cred în fairplay”.

VEZI LIVE TEXT / VIDEO AICI