Președintele AUR, George Simion, a participat vineri la conferința județeană a partidului organizată la Alba Iulia, unde a vorbit despre dezvoltarea internă a formațiunii și despre lupta sa pentru „adevăr și libertate”. Liderul suveranist a declarat că România nu mai este o democrație și că AUR intră într-o nouă etapă politică.

„Începem astăzi, în Alba, un exercițiu democratic care va continua în luna noiembrie în toate județele țării. Intrăm într-o nouă etapă a proiectului nostru politic, ne maturizăm și arătăm respectul nostru pentru democrația internă”, a spus Simion în fața susținătorilor veniți din județ și din împrejurimi.

Liderul AUR a afirmat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a marcat „moartea democrației” în România și că lupta pentru libertate trebuie continuată. „În momentul în care nu iese cine trebuie, în momentul în care nu iese unul de-al lor, nu le mai place și nu mai sunt de acord cu democrația. Nu cred că România mai este o democrație. Spun asta cu tristețe, pentru că am luptat pentru libertate și normalitate”, a declarat Simion.

El a subliniat că mișcarea suveranistă trece printr-un moment crucial și că AUR nu are voie să dezamăgească milioanele de români care și-au pus încrederea în partid.

„Sunt cel puțin cinci milioane de români care și-au pus încrederea în noi. Este momentul să spunem întregii țări: suntem gata să punem umărul la reconstrucția României, la unificarea țării. Orice sacrificiu făcut în numele adevărului, al dreptății, al familiei și al lui Dumnezeu merită”, a transmis liderul AUR.

Pe tot parcursul lunii noiembrie, partidul va organiza alegeri interne în toate filialele județene. Congresul AUR, considerat forul suprem al formațiunii, va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, chiar înainte de Ziua Națională.