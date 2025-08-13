„Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor!” Este bomba aruncată de liderul suveraniștilor, George Simion, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Acesta a adăugat că AUR va accepta orice guvernare cu orice partid politic atâta timp cât Georgescu va fi la conducere.

George Simion: Dl. Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor. Faptul că, dintr-o eroare, dintr-o prostie, din cauza dezbinării, în momente precum alegerile, apar voci care duc românii să voteze altceva – și noi avem 20% în acest moment în Parlamentul României, nu mai mult – nu înseamnă că alți parlamentari nu pot, în sfârșit, să se căiască, să revină la soluții, unde o să vadă că propriile partide nu au soluții, și să accepte o guvernare. Noi acceptăm cu orice forță politică, nu ne interesează, o guvernare în fruntea căreia să fie domnul Călin Georgescu. Noi rămânem aceiași, așa cum am fost și în 2020, și așa cum am fost și în 2024.

Anca Alexandrescu: Cum vedeți vizita, concediul petrecut de Nicușor Dan în Moldova?

George Simion: Întoarce favorul că au apărut știri în ultimele zile, inclusiv că, vezi Doamne, se dădeau ordine și mesaje pe Telegram să voteze cetățenii Republicii Moldova cu George Simion. Rezultatul cred că a fost clar.