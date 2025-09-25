Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate cu echipa Ungariei, 2-2 (2-1), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Craiova, în manșa a doua a barajului pentru EURO 2026.

După ce Ungaria s-a impus cu 3-2 în prima manșă, săptămâna trecută, la Debrecen, meciul din Bănie a fost întrerupt circa 45 de minute din cauza incidentelor produse de suporteri, care s-au încăierat cu jandarmii. Peste 3.500 de spectatori au asistat la meci.

Pentru tricolori au înscris Darius Nastai (04’16”) și Daniel Araujo (14’17” – penalty), iar golurile oaspeților au fost reușite de Janos Rabl (07’12”) și Baltazar Buki (38’16”). Ungaria a avut și un penalty, ratat de Balazs Rutai (12’10”).

România a trimis mingea în bară, prin Vlăduț Dudău (02’40”).

Selecționerul Endre Kacso a început cu Petrișor Toniță – Tamas Miklos, Sergiu Gavrilă, Szilard Kanyo, Istvan Hadnagy. Rezerve au fost Roberto Voin – Richard Iszlai, Mihnea Toader, Adrian Pânzaru, Vlăduț Dudău, Robert Crișan, Daniel Araujo, Darius Nastai și Andrei Crăciun.

Ungaria s-a calificat la EURO 2026, care va avea loc între 21 ianuarie și 7 februarie, în Lituania, Letonia și Slovenia.

Naționala de futsal a României are patru participări la turneele finale europene: Portugalia 2007, Croația 2012, Belgia 2014 și Slovenia 2018. Cele mai bune rezultate au fost atinse la edițiile din 2012 și 2014, sferturi de finală.

AGERPRES