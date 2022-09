Trupul neînsufleţit al reginei Elisabetei a II-a a Marii Britanii a fost coborât luni în cavoul regal „Royal Vault” din Capela St. George de la Castelul Windsor, unde a fost depozitat şi sicriul soţului suveranei, prinţul Philip, pentru a putea fi îngropat alături de regină, în cadrul unei înmormântări private ulterioare, relatează AFP.

Sicriul Reginei a fost dus într-o procesiune de-a lungul Windsor”s Long Walk. Flancată de membrii Cavaleriei Casei și în sunetele regimentelor scoțiene și irlandeze, procesiuneai a durat 25 de minute.

The bearer party perform their final duty as they place The Queen’s coffin in St George’s Chapel. #queensfuneral #QueenElizabethII #QueenElizabeth

pic.twitter.com/8PFNV3sYHI

— HRH Prince William, Prince Of Wales ➐ (@HRH_William_) September 19, 2022