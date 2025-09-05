Ministrul Finanțelor anunță că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară o amplă anchetă ce vizează fraude în comerțul cu panouri fotovoltaice, după ce fenomenul a fost adus în atenția publicului printr-o investigație jurnalistică realizată de portalul Recorder.

Alexandru Nazare spune că verificările au început în 2024, urmârind firme implicate într-un circuit comercial fictiv, construit pentru a ascunde venituri și a evita plata taxelor.

Cum funcționa schema

Potrivit datelor preliminare, anumite companii importau panouri fotovoltaice, pe care le livrau apoi către firme fictive înregistrate în Bulgaria. Ulterior, aceleași produse erau reintroduse în România, prin alte firme controlate de aceleași persoane.

Pentru a masca circuitul, mărfurile erau tranzacționate prin intermediul unor societăți-fantomă, în acte administrate de terți, dar fără ca veniturile reale să fie declarate. Mai mult, firmele implicate depuneau bilanțuri false, cu situații financiare „cosmetizate”, pentru a câștiga credibilitate și pentru a beneficia de credite furnizor.

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună-credință. Însă sumele obținute din aceste vânzări nu erau declarate fiscal, fiind retrase ulterior în numerar de la bancomate de către beneficiarii reali ai schemei. Doar o singură societate ar fi făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei, arată datele Antifraudei.

Rezultatele preliminare ale anchetei

În urma acțiunilor demarate, autoritățile au dispus primele măsuri de confiscare și sechestru pentru peste 5.500 de panouri fotovoltaice confiscate și sume de peste 1,3 milioane de lei indisponibilizate.

Prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei.