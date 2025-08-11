Universitatea Craiova a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul ucrainean Oleksandr Romanciuk (31), cu un șut de la circa 24 de metri la vinclu.

Sibienii au înscris în final, prin Aurelian Chițu (90+2), dar golul nu a fost acordat, arbitrii considerând că mingea nu ar fi depășit integral linia porții la respingerea portarului Silviu Lung jr.

Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Anzor Mekvabișvili (68), iar oaspeții prin Silviu Balaure (51).

Universitatea a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile, urcând pentru moment pe primul loc în clasament.

FC Hermannstadt nu are nicio victorie în acest sezon, obținând doar trei egaluri în cinci etape.

Universitatea Craiova – AFC Hermannstadt 1-0 (1-0), Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova

A marcat: Oleksandr Romanciuk (31).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (București); arbitri asistenți: Valentin Avram (București), Adrian Vornicu (Iași); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timișoara)

Arbitru video: Cristina Mariana Trandafir (București); arbitru asistent video: Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) – CCA, Ion Marin (București) – LPF

