Oțelul Galați a terminat la egalitate cu Rapid București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Oțelul a deschis scorul prin Andrei Ciobanu (33), fost jucător al Rapidului, după o minge respinsă de portarul Franz Stolz la reluarea lui Milen Jelev.

Rapid a egalat prin Alexandru Dobre (60), cu un șut la colțul scurt.

Portarul gazdelor, Cosmin Dur-Bozoancă, s-a remarcat la șuturile lui Tobias Christensen (48) și Andrei Borza (54), la ultimul respingând în bară.

În min. 76, Jelev a lovit mingea cu mâna în propriul careu, dar arbitrii video nu au considerat că trebuie acordat penalty.

ASC Oțelul Galați – FC Rapid București 1-1 (1-0), Stadion Oțelul – Galați

Au marcat: Andrei Ciobanu (33), respectiv Alexandru Dobre (60).

Arbitru: Viorel Nicușor Flueran (Craiova); arbitri asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanța)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București); arbitru asistent video: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) – CCA, Daniel Kassai (București) – LPF

AGERPRES