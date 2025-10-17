Nou-promovata FK Csikszereda a smuls egalul în meciul cu CFR Cluj, 2-2 (1-1), joi seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci restant din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

CFR a deschis scorul prin Andrei Cordea (17), după un pasă excelentă a lui Louis Munteanu. Harghitenii au egalat prin Marton Eppel (34), cu o lovitură de cap, la lovitură liberă executată de Lorand Paszka.

Clujenii au trecut din nou în avantaj, în repriza secundă, prin algerianul Islam Slimani (71), la puțin timp de la intrarea sa pe teren (min. 69). Pentru Slimani a fost primul gol marcat în Superligă, pasa decisivă venind de la Lindon Emerllahu.

FK Csikszereda a egalat in extremis, prin Lorand Paszka (90+9), dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video, după ce Ervin Bakos a căzut în careu la un duel cu Lorenzo Biliboc și Matei Ilie. Maghiarul Paszka a transformat cu o execuție ”a la Panenka”.

Ciucanii au mai marcat o dată, în min. 86, dar arbitrul George Cătălin Găman nu a acordat golul în mod eronat, considerând că a fost fault când portarul Otto Hindrich a scăpat mingea la un duel cu Marton Eppel.

CFR Cluj a avut o ocazie mare în prima repriză, prin Louis Munteanu (7), dar portarul Eduard Pap a salvat golul.

Echipa antrenată de Andrea Mandorlini a mai ratat două ocazii după pauză, prin Biliboc (59) și Slimani (87), de fiecare dată Pap a intervenit salvator.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Flavius Domide.