Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți că PSD nu susține majorarea vârstei de pensionare. Oficialul a subliniat că pensia este un drept câștigat după o viață de muncă și cotizare, nu un privilegiu care poate fi amânat. El a precizat că nu există niciun proiect și nicio discuție în acest sens la nivelul coaliției de guvernare.

Întrebat la Parlament dacă se discută despre o posibilă creștere a vârstei de pensionare pentru toți românii, Florin Manole a fost ferm. „Nu, nu se ia în calcul așa ceva, nu este niciun proiect și nicio discuție”, a transmis ministrul. El a insistat că social-democrații resping o astfel de măsură, considerând că nu există motive pentru a introduce o asemenea schimbare.

Manole a ținut să liniștească populația, afirmând că oamenii aflați aproape de pensie nu au de ce să își facă griji. „Nu există niciun pericol pentru cei care urmează să se pensioneze după o viață de cotizare și nici pentru cei care vor lucra în viitor”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat într-un interviu că, fără o creștere a vârstei de pensionare, sistemul de pensii riscă să devină nesustenabil. Declarația a stârnit reacții puternice și neliniște în rândul românilor.

Guvernul a transmis ulterior precizări oficiale. Executivul a arătat că premierul s-a referit doar la categoriile cu statut special, cum sunt pensiile ocupaționale, nu la pensiile generale. „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment creșterea vârstei standard de pensionare”, a precizat instituția.

În cursul serii, Ilie Bolojan a reiterat ideea că România are nevoie de mai mulți oameni activi pe piața muncii. „Că ne place sau nu, trebuie să creștem vârsta de pensionare, pentru a avea mai mulți oameni activi între 50 și 65 de ani”, a spus premierul. Totuși, Guvernul a subliniat că măsura vizată privește doar eliminarea excepțiilor pentru categoriile speciale.

Sursa: Newsinn