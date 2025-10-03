Rusia este suspectată că s-ar afla în spatele numeroaselor incidente cu drone care au avut loc în Europa în ultima perioadă, însă până acum liderii europeni mai mult au sugerat implicarea Moscovei, fără să o acuze oficial. Moscova neagă că ar avea legătură cu astfel de incidente, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a ironizat chiar ieri pe europeni, spunând că „nu va mai trimite drone deasupra Danemarcei”.

Dincolo de survolarea unor obiective strategice, drone militare ruseşti lansate asupra Ucrainei au violat de mai multe ori spaţiul aerian al unor ţări de la frontiera Uniunii, inclusiv România, iar liderii europeni au discutat zilele acestea la Copenhaga despre formarea unui „zid de drone”, care să protejeze flancul estic.

Dronele nu reprezintă însă singura provocare comună, după cum declara la Copenhaga preşedintele Nicuşor Dan, care a menţionat ameninţările hibride online şi le-a prezentat liderilor europeni concluziile procuraturii în dosarul anulării alegerilor din România.

El a pus accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România.

Șeful statului a vorbit despre cum aceste forme de manipulare, alături de alte amenințări, precum atacurile cibernetice sau folosirea dronelor, sunt provocări comune pentru toate statele europene.

Nicuşor Dan: Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, site-uri pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia, care trimit la niște așa-zise site-uri de știri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile.

Pe de altă parte, președintele Nicuşor Dan a spus că, în cadrul reuniunii, a fost o dezbatere pe tema drogurilor, finalizată cu o declarație comună pe care România a semnat-o.

În text se arată că fenomenul afectează toate țările europene, iar acestea trebuie să colaboreze în ceea ce privește traseele, informațiile sau urmărirea banilor, dar și pe partea științifică.