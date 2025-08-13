Un document exploziv din decembrie 2014 arată că Ilie Bolojan a fost urmărit penal de procurorii DNA, pe vremea când ocupa funcția de primar al Municipiului Oradea. Dosarul viza tranzacții imobiliare din oraș și fusese deschis la cererea medicului Mircea Matiuță-Hunyadi. Acesta le-a spus anchetatorilor că Bolojan și jurista șefă a primăriei, Eugenia Borbei, ar fi oferit informații confidențiale pentru a facilita mai multe tranzacții.

În 2013, ancheta Direcției Naționale Anticorupție fusese inițial închisă printr-o decizie de neîncepere a urmăririi penale, pe motiv că faptele nu existau. Medicul Matiuță-Hunyadi a contestat însă soluția, fiind nemulțumit că Bolojan și ceilalți pârâți nu au fost nici măcar audiați. În urma acestei plângeri, dosarul a fost strămutat în 2014 de la Oradea la Cluj, iar urmărirea penală a fost începută. Actul a fost semnat de judecătoarea Liana-Anișoara Cociș, care s-a pensionat anul acesta prin decretul președintelui Nicușor Dan.

Într-un final, DNA a clasat dosarul în 2016, deși acuzațiile care i se aduceau lui Bolojan erau dintre cele mai grave. Tot scandalul a pornit după ce medicul Matiuță-Hunyadi a vrut să cumpere un teren de peste 5 hectare pe care a dat 150 de mii de euro. Doar că domeniul a fost vândut altcuiva, în paralel. Acuzațiile au mers, apoi, mai departe către primarul Ilie Bolojan, în ideea că acesta a oferit date despre schimburile imobiliare.

„Cu ocazia audierii la sediul Direcției Naționale Anticorupție, partea vătămată a declarat că, urmare a demersurilor efectuate pentru lămurirea situației privind terenul în cauză, a constatat că, la nivelul municipiului Oradea, este constituită o rețea infracțională care urmărește dobândirea și valorificarea unor suprafețe de teren cu potențial economic ridicat. Din această rețea, numitul Matiuță-Hunyadi Mircea Nelu susține că fac parte primarul Municipiului, Bolojan Ilie-Gavril, directorul executiv al Direcției Juridice din cadrul Primăriei municipiului Oradea, Borbei Eugenia și ofițerul de poliție judiciară Ogbarschi Mihai Dănuț din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea”, se arată în documentul procurorilor.

Bărbatul i-a acuzat pe Ilie Bolojan și pe funcționara din primărie că se foloseau de pozițiile lor pentru a dirija în mod preferențial recuperarea terenurilor de către moștenitori cât și vânzarea ulterioară a acestora către propria lor clientelă. De altfel, potrivit acuzațiilor, unul dintre beneficiari ar fi fost un fost ofițer de poliție judiciară, Mihai Dănuț Ogbarschi. Acesta ar fi primit informații de la Bolojan și funcționarii din primărie și s-ar fi folosit de ele pentru a cumpăra terenuri.

La vremea respectivă, ofițerul citat în dosar s-a apărat. A declarat că nu îl cunoaște pe Bolojan și că a folosit doar informații publice pentru achiziționarea terenurilor.

Cel care a înaintat către instanță acuzațiile în numele medicului Matiuță-Hunyadi a fost avocatul Alexandru Lele, fost procuror devenit celebru în cazul sinuciderii colegului său Cristian Panait. Cel din urmă ar fi murit după ce la adresa lui s-au făcut presiuni prin care se cerea condamnarea lui Lele, fiindcă a dispus arestarea lui Adrian Tărău, fiul unui baron local. În respectivul dosar apărea inclusiv numele lui Victor Ponta, despre care Alexandru Lele spunea că era ofițer acoperit și că transmitea „ordinele de la servicii către executanții din justiție”.

De altfel, ancheta împotriva lui Bolojan s-a desfășurat în perioada în care Victor Ponta și Dacian Cioloș au fost prim-miniștri ai României. În plus, ordonanța de clasare care a îngropat definitiv urmărirea penală a lui Ilie Bolojan a fost dată în timp ce la șefia DNA se afla Laura Codruța Kovesi, în martie 2016. Totul, în ciuda faptului că instanța ceruse redeschiderea cazului.

Cum a scăpat Ilie Bolojan de urmărirea penală pe vremea lui Kovesi

„Se va dispune clasarea față de Bolojan Ilie-Gavril și Borbei Eugenia, director executiv la Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații […] întrucât fapta nu există.”, se mai arată în documentul procurorilor. (Sursa: Ordonanța de clasare din 2 martie 2016).





Întrebat în 2016 dacă era la curent cu cazul în care i se menționa numele, Ilie Bolojan a susținut că nu știa despre ce era vorba. În schimb, a admis că a fost reclamat adesea la procurori pe vremea când ocupa poziția de primar al municipiului Oradea.

