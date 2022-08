Populaţia judeţului Covasna a fost recenzată în proporţie de 99,5%, chestionarele de recensământ fiind completate de 196.824 de persoane până în data de 31 iulie, potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Covasna, anunță WE RADIO.

Datele obţinute vor fi prelucrate în perioada următoare, iar rezultatele parţiale vor fi făcute publice în luna decembrie a acestui an. Până atunci, însă, în perioada 8-19 august va avea loc o etapă de recensământ de control, urmând ca locuitorii din Chilieni, Coşeni şi Mereni să primească vizita recenzorilor la domiciliu, pentru completarea unor chestionare simplificate.

Şefa DJS Covasna, Andrea Illés, a explicat pentru sursa citată că etapa este una pur statistică, şi are scopul de a verifica în mod aleatoriu datele culese din teren.

„În prezent ştim doar la nivel de judeţ cum stăm – 99,5% din populația țintă estimată a fost recenzată, adică 196.824 de persoane. Deocamdată nu ştim cum s-a finalizat recensământul la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, iar datele le vom primi în luna decembrie. În perioada 8-19 august vom face un recensământ de control, este o etapă pur statistică şi are ca scop verificarea datelor din teren, aleatoriu, aşa s-a procedat şi în 2011. Din mediul rural a fost aleasă localitatea Mereni, şi obligatoriu se face şi într-un sector din municipiul-reşedinţă de judeţ, în cazul nostru vorbim despre Sfântu Gheorghe, şi aşa au fost alese localităţile aparţinătoare Chilieni şi Coșeni să intre în recensământul de control. Vor fi colectate datele de pe teren, prin metoda faţă în faţă, va fi utilizat un chestionar simplificat, iar recenzorii vor ajunge din casă în casă la fiecare adresă. Ultimele date pe care le avem sunt din 25 iulie, Sfântu Gheorghe era atunci cu foarte puţin sub 90%, presupun că între timp s-a ajuns peste 90%, dar nu am avut nicio localitate sub acest procent”, a spus direcotarea DJS Covasna, pentru We Radio.

Aceasta a mai explicat că datele lipsă, în cazul persoanelor care nu au putut fi recenzate dintr-un motiv sau altul, vor fi completate cu ajutorul bazelor de date administrative.

Amănunte, AICI