DJ 114 Sânzieni-Lemnia, în lungime de 19 kilometri, ar putea deveni primul drum eco-smart din judeţul Covasna, printr-un proiect iniţiat de Consiliul Judeţean (CJ), ce urmează să fie depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional.

Vicepreşedintele Consiliului, Jakab Istvan Barna a declarat că acest drum va fi prevăzut atât cu piste pentru biciclete, cât şi cu diverse dispozitive tehnice care vor contribui la creşterea siguranţei circulaţiei.

“Drumul Judeţean 114 care leagă Sânzieni de Lemnia va fi şi verde şi smart. Verde pentru că va avea pe toată lungimea piste de biciclete şi va avea şi o staţie de încărcare pentru autovehicule electrice. Va fi şi smart, (…) în primul rând drumul va avea mai mulţi senzori, senzori pentru temperatură, pentru umiditate, să vedem dacă e zăpadă pe drum iarna sau e gheaţă. Ne-am mai gândit la soluţii de genul de a măsura masa vehiculelor care circulă pe drumul respectiv, deci avem idei multe. (…) La fel, putem vorbi şi despre treceri de pietoni smart, adică dacă un pieton trece atunci se iluminează mai tare, putem vorbi despre iluminat smart, deci noaptea dacă nu se mişcă nimic atunci se stinge. Totul se bazează pe senzori. Ideea este să uşurăm treaba şoferilor şi să mărim siguranţa prin tehnologie”, a declarat Jakab Istvan Barna.

Potrivit conducerii Consiliului Judeţean Covasna, drumul DJ 114 a fost ales pentru acest proiect deoarece leagă un număr mare de localităţi cu potenţial turistic.

“Drumul are 19 kilometri lungime şi leagă 8 localităţi (…) În plus, prin ‘Anghel Saligny’, municipiul Târgu Secuiesc şi Sânzieni au un contract de finanţare pentru un drum de biciclete. Noi facem pista pentru biciclete aici, pe acest drum, iar dincolo de drumul naţional există un drum comunal până la Ojdula, prin Mărtănuş, Hilib şi Ghelinţa, iar din Ghelinţa până la Catalina. Catalina şi Târgu Secuiesc iar au un contract de finanţare încheiat pentru o pistă de biciclete. Deci, am făcut un cerc şi pentru turism, pentru că în această zonă sunt şi câteva biserici şi monumente de anvergură, precum muntele Perko de la Sânzieni, mănăstirea franciscană de la Estelnic, biserica Sf. Ladislau din Ghelinţa şi aşa mai departe. Sunt şi foarte multe localităţi, dealtfel, în acest cerc de 30 de kilometri, sunt 15 localităţi, deci este o rută de o zi şi va avea pe lângă impactul social şi un impact asupra turismului”, a declarat preşedintele CJ Covasna, Tamas Sandor.

Proiectul va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, iar suma solicitată este de 25 de milioane de euro.

