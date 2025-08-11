Luna august ar putea să mai aibă zile cu maxime de 37-38 de grade Celsius, urmând ca vara să se prelungească în toamnă, al cărei început ar putea fi marcat de temperaturi mai mari față de cele obișnuite, a spus, luni, 11 august, director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„În această dimineaţă, cel mai cald la cele trei staţii din Capitală a fost la Bucureşti-Filaret, o noapte tropicală, 21 de grade la umbră, însă la Bâcleş, Jimbolia, Sânnicolau Mare şi Timişoara, 25 de grade, mai degrabă o zi de vară, pentru că maxima unei zile de vară în ţara noastră înseamnă un prag de 25 de grade Celsius.

Ieri, 40 de grade la Sânnicolau Mare, 38 de grade la Bucureşti-Filaret, cele mai ridicate temperaturi ale zilei de 10 august 2025. Şi astăzi, avertizarea meteorologică de Cod roşu privind valul de căldură intens şi persistent vizează cele două judeţe, Mehedinţi şi Dolj, din partea de sud-vest, de asemenea Cod portocaliu în Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, în aria judeţelor de Cod roşu aşteptăm astăzi valori de temperatură la nivelul maximelor de 39-41 de grade;

în aria celor de cod portocaliu vorbim de asemenea de 37-39 de grade şi chiar şi un cod galben pentru sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul şi centrul Munteniei, dar şi sudul Dobrogei continentale, pentru că şi aici valorile de temperatură vor fi cuprinse între 33-37 de grade şi va urma iarăşi o noapte tropicală, cu minime între 17 până la 23 de grade Celsius şi indicele temperatură-umezeală astăzi, cu siguranţă, va putea depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile resimţite, aşa cum s-a întâmplat şi ieri, vor depăşi 40 de grade Celsius”, a spus Elena Mateesu, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

Unde sunt posibile ploi

De asemenea, directorul general al ANM a spus că sunt așteptate ploi, în perioada următoare, mai ales în zonele montane și submontane, unde este posibil să fie cumultate valori de 20 de litri pe metru pătrat.

Elena Mateescu a adăugat că este posibil ca, pe parcursul ploilor, să fie înregistrate și intensificări ale vântului, astfel încât temperatura maximă la rafală să fie 50-70 de kilometri pe oră.

„Din păcate, în zonele de câmpie, acolo unde seceta pedologică este una extremă şi puternică la acest moment, ploile sunt aşteptate şi, aşa cum arată şi estimările, până la finalul lunii august, ultima lună din această vară, o probabilitate foarte mare de a avea un deficit de precipitaţii, context în care vom încheia anul agricol curent 2024-2025 la 31 august 2025, pe un fond de secetă pedologică extremă şi puternică, în bună parte din ţară”, a mai spus Elena Mateescu.

Totodată, directorul ANM a spus că nu trebuie să fie exclusă niciodată probabilitatea unor fenomene meteo extreme, atunci când o masă de aer cald este înlocuită de o masă de aer mai rece, deoarece diferenţele termice între aceste două tipuri de mase de aer cu caracteristici diferite dau caracteristica acestor tipuri de fenomene în condiţiie în care de la 40 de grade Celsius scădem cu mai mult de 10-15 grade, aşa cum s-a tot întâmplat în prima lună de vară şi în a doua lună de vară în acest an.