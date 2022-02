O dezbatere publică pe tema traseului viitoarei autostrăzi A13 Braşov-Bacău, care a stârnit nemulţumirea mai multor locuitori din comuna Ilieni, va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni la Căminul cultural din localitate, la eveniment confirmând participarea conducerea Prefecturii şi Consiliului Judeţean Covasna.

Organizatorii evenimentului menţionează, într-o postare pe pagina de Facebook, că scopul întâlnirii este de a afla care sunt motivele modificării traseului iniţial şi găsirea unei soluţii pentru ca viitoarea autostradă să nu afecteze locuitorii acestei comune.

„Având în vedere nemulţumirile venite din partea cetăţenilor despre traseul viitoarei autostrăzi Braşov-Bacău, în data de 19 februarie 2022, începând cu ora 11,00, va avea loc în Casa de cultură a comunei Ilieni o dezbatere publică, eveniment la care au fost invitaţi prefectul judeţului Covasna şi preşedintele Consiliului judeţean Covasna, directorul regional al CNAIR şi secretarul de stat din Ministerul Transporturilor să îşi exprime punctul de vedere asupra situaţiei. Să ne spunem punctul de vedere, pe care l-am avut în petiţia formulată. Să ne unim forţele, să fim curajoşi, să fie toată lumea acolo, să ne protejăm comunitatea” se arată în postare.

Nemulţumiţi că viitoarea autostradă ar urma să treacă prin apropierea localităţii lor, mai mulţi locuitori ai comunei Ilieni au strâns semnături pentru devierea traseului şi au depus o petiţie la Ministerul Transporturilor şi la CNAIR, în care se menţionează, printre altele, că traseul a fost stabilit fără ca localnicii să aibă posibilitatea să-şi expună oficial opiniile cu privire la acest subiect.

„Noi, subsemnaţii prezentei petiţii, locuitori ai comunei Ilieni, am aflat cu stupoare din mass media faptul, că traseul autostrăzii Braşov-Bacău va trece într-un mod total defavorabil şi nefiresc de-a lungul localităţilor care formează comuna Ilieni, la mai puţin de 200 m de localităţi, poluând fonic şi afectând în mod permanent şi ireversibil calitatea aerului din localităţile Ilieni şi Dobolii de Jos, datorită curenţilor de aer din zonă care se manifestă din amonte în aval. Impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei din comuna Ilieni şi disconfortul creat acestora este uriaş. (…) Menţionăm, că această ultimă modificare a traseului autostrăzii nu a fost prevăzută în nici un document public pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau în mass media şi astfel nu am avut posibilitatea de a dezbate şi de a formula opinii care să ajungă la factorii decizionali de care depinde traseul acestei autostrăzi” , se arată în petiţie.

Nemulţumirile au apărut la scurt timp după ce conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna a anunţat că a eliberat certificatul de urbanism pentru porţiunea viitoarei autostrăzi A13 Braşov-Bacău, care va tranzita judeţul.

Potrivit preşedintelui CJ, Tamas Sandor, din cei 162 km ai viitoarei autostrăzi, 76 km sunt în judeţul Covasna, iar pentru acest tronson a fost eliberat certificatul de urbanism în scopul elaborării studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de execuţie.

Conform proiectului prezentat, autostrada ar urma să intre în judeţ în zona Dobolii de Jos şi să străbată teritoriile a 15 localităţi, respectiv Ilieni, Sfântu Gheorghe, Ozun, Reci, Ghidfalău, Moacşa, Boroşneu Mare, Dalnic, Cătălina, Târgu Secuiesc, Turia, Sânzieni, Lemnia, Mereni şi Breţcu.

Purtătorii de cuvânt ai Prefecturii şi Consiliului Judeţean Covasna au confirmat participarea la dezbaterea publică de sâmbătă a prefectului Raduly Istvan şi preşedintelui CJ, Tamas Sandor.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, printr-un comunicat de presă, că translatarea spre est a traseului viitoarei autostrăzi A13 Braşov-Bacău, modificare ce a stârnit nemulţumirea mai multor locuitori din comuna Ilieni, s-a făcut cu acordul Consiliului Judeţean Covasna.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, traseul a fost stabilit după ce s-a discutat cu toate primăriile din zonă, precum şi cu Consiliul Judeţean Covasna.

„CNAIR SA a organizat dezbateri publice la care au participat toţi factorii decizionali de pe raza UAT-urilor afectate de traseu. In mod particular a fost solicitat din partea CJ Covasna un punct de vedere centralizat al tuturor unităţilor administrative intersectate de traseu. Prin adresa 15.558/25.06.2021 CJ Covasna solicita translatarea traseului spre est (spre com Ilieni). In CU 14 din 26.01.2022 emis de CJ Covasna nu exista condiţionări privind traseul in zona comunei Ilieni. Adică traseul a fost stabilit după ce s-a discutat cu toate primăriile din zona şi cu Consiliul Judeţean. Chiar CJ Covasna a fost de acord să treacă pe acolo traseul” , au precizat recent reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.

