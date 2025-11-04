Fostul ministru al Finanțelor și primar al Slatinei, Darius Vâlcov, va fi eliberat din penitenciar, după ce un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că faptele pentru care fusese condamnat la șase ani de închisoare s-au prescris.

Condamnat definitiv în mai 2023, Vâlcov fugise în Italia înainte de pronunțarea sentinței și a fost extrădat în România în august același an, fiind încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Decizia de eliberare a fost luată marți, prin admiterea recursului în casație. Hotărârea a fost pronunțată de un complet format din judecătorii Alin Sorin Nicolescu, Ioana Bogdan, Valerica Voica, Isabelle Tocan și Luminița Criștiu-Ninu.

Vâlcov a executat doar o treime din pedeapsă, însă rămâne obligat să achite prejudiciul de 6,2 milioane de lei stabilit în dosar.

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, Victor Alistar, a precizat că decizia se bazează pe o hotărâre a Curții Constituționale privind termenele de prescripție, subliniind că „justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe”.

Vâlcov a mai fost vizat de două dosare de corupție în care a scăpat de condamnări, ambele închise tot din cauza prescripției.

În „Dosarul Tablourilor”, fostul ministru fusese acuzat că, pe vremea când era primar la Slatina, a primit peste 6 milioane de lei mită pentru a favoriza firma Tehnologica Radion la mai multe contracte finanțate din fonduri europene.