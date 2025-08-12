Oamenii lui Sebastian Ghiță s-au mufat la banii publici din Capitală. Întreaga schemă a fost scoasă la iveală de un raport oficial, care arată că bugetul public a fost prejudiciat cu peste 3 milioane de euro.

Inspectorii Curții de Conturi spun că sub administrația lui Nicușor Dan s-a dat cu dedicație un contract către apropiații mogulului fugar în Serbia. Beneficiari ai acestei scheme financiare sunt oamenii lui Sebastian Ghiță, pe care Nicușor Dan i-a lăsat la butoanele parcărilor centrale din București.

În 2018, Compania Municipală Parking București a sub-delegat exploatarea parcărilor din zonele bune ale Capitalei către o companie privată – Netopia SA. Contractul a fost atribuit fără licitație și fără aprobarea Consiliului General al Capitalei. Directorul general al companiei publice, Parking București era Cristian Constantin Olaru, un afacerist apropiat de Sebastian Ghiță și de anturajul său din județul Prahova.

Olaru a semnat 14 acte adiționale pentru prelungirea contractului inițial, prin care tarifele au fost majorate ilegal. Inspectorii susțin în plângerea trimisă la DNA că prin contracte cesionate și menținute în mandatele lui Nicușor Dan, au fost crescute ilegal tarifele cu până la 30%, iar pe de altă parte compania municipalității a pierdut milioane de lei din contractele netransparente. Inspectorii Curții de Conturi spun că prejudiciul a apărut pentru că firma din subordinea lui Nicușor Dan nu și-a dezvoltat propriul sistem de gestiune a parcărilor, ci a sub-delegat aceste servicii.

În raportul Curții de Conturi se scoate la iveală faptul că plățile direct de către Primăria Capitalei au scăzut constant în ultimii cinci ani și au ajuns anul trecut la doar 28% din total, în timp ce majoritatea banilor plătiți de bucureșteni (72%) sunt acum încasați prin firmele care practică tarife mai mari.

Compania publică, condusă de Olaru, a semnat un protocol de colaborare în 2020 prin care apare un al doilea număr de telefon pentru încasarea banilor din parcări. Mai precis, pe 14 februarie 2020, Parking București încheie un parteneriat cu ID Solutions Tech SRL pentru dezvoltarea aplicației informatice ca metodă de plată și un numărul de SMS.

Acest SRL era deținut de Răzvan Iulian Băicoianu, un alt om de bază din gruparea Ghiță. Băicoianu și alți membri ai camorrei fugarului au fost trimiși recent în judecată de Parchetul European pentru fraude de milioane de euro cu bani europeni pentru proiecte IT.

Ulterior, contractul a fost cesionat de către firma lui Băicoianu către Electronic Skills SRL, o altă firmă apropiată de Ghiță, pe 14 noiembrie 2023. Durata inițială a noului contract era de 4 ani, dar ulterior a fost prelungit până în 14 august 2028. Curtea de Conturi susține că astfel „s-a pus la dispoziția cetățenilor care parchează autovehiculele o aplicație informatică și un număr de telefon unic, prin intermediul cărora să efectueze plata pentru închirierea locului de parcare.

Dar această sub-delegare, mai susține instituția de control, este ilegală:



„Prin Protocolul de colaborare nr. 499/14.02.2020 COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A. a sub-delegat o parte din obligațiile sale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune, Anexă la HCGMB nr. 494/17.09.2019, referitoare la încasarea tarifului de parcare, în loc să procedeze la dezvoltarea propriului sistem electronic informatizat”, au scris Inspectorii în raport.

Curtea de Conturi susține că contractul cu ID Solutions Tech SRL a determinat „majorarea tarifelor datorate de cetățeni pentru serviciile de parcare în cazul în care aceștia au ales să plătească tarifele către acești operatori economici, prin intermediul aplicației informatice sau prin SMS.

Electronic Skills SRL, firma care încasează acum tarifele majorate, este controlată la vedere de bucureșteanul Ioan Constantinescu și de soția lui. Acesta a fost implicat în companii alături de politicianul Bogdan Diaconu, cu care Sebastian Ghiță a înființat acum un deceniu Partidul România Unită.

Recent, Electronic Skills, a fost preluată de o firmă din Luxemburg, Strategic Investment Partners SCS, reprezentată de o sârboaică din Belgrad, acolo unde stă ascuns de mulți ani Sebastian Ghiță. Aceeași firmă din Luxemburg a mai preluat în același timp alte afaceri din gruparea lui Ghiță.

