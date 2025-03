Analistul politic Miron Mitrea a vorbit duminica seara, la emisiunea „Culisele Puterii”, despre summitul crucial de la Londra, dar si despre ce s-a intamplat in Biroul Oval de la Washington in timpul intrevederii dintre Volodimir Zelenski si Donald Trump.

„A fost un scenariu care le-a iesit celor care l-au construit (…). Eu vad asa, saptamana trecuta, toti comentatorii vorbeau de batrana doamna Europa, si ea are tot jocul in favoarea ei. Azi tot ce am vazut la Washington a fost o operatie desteapta, inteligenta.

O echipa din jurul lui Trump, cu o capacitate foarte mare de a vorbi real despre probleme, care s-a intalnit de partea cealata cu niste oameni cu mult mai multa experienta politica, mult mai multa abilitatesi au facut acesti oameni Europa – nu stiu cine sunt acesti oameni, dar ii felicit – au facut un switch imens.

In momentul in care spun ca nu sunt lideri, si in continuare nu sunt foarte multi, nu sunt lideri care sa ia deciziile. Asta nu inseamna ca nu exista in spatele leadershipului european o experienta foarte mare, o experienta care ar trebui sa existe si in SUA. Ceea ce am laudat la inceput, aceasta energie cu care echipa lui Trump intra in administratie, s-ar putea sa dea la o parte in SUA pe cei care inteleg foarte jocul.

Trump are o experienta politica, a fost 4 ani presedinte. Nu e politician de profesie, dar are ceva experienta. Mask nu are niciun fel de experienta politica. Am vAzut multi oameni foarte dotati financiar intrand in politica si gresind.

Poate gresesc si poate acolo partea americana a vrut sa arate un Zelenski nerecunoscator. Ma indioesc profund. Eu cred ca au vrut sa arate cum il pun la punct pe Zelenski, in sensul ca i-au luat tot fara a-i da nimic. Asta era ideea. Si cred ca Batrana Doamna a hotarat ca nu-i bine asa. Si vom vedea ca sunt cel putin 2 lideri – daca nu vor fi 3 in perioada urmatoare, in Europa. Meloni, acre a si iesit. Ei sunt cei care dau tonul acum. <<Occidentul nu se poate imparti, ar fi o mare greseala>>- ea le-a spus, ca lider european. Este noul prim ministru britanic (…) si sa vedem cum este cu noul cancelar german. Foarte multa lume se uita cu mare speranta la noul cancelar german – om de afaceri, cu experienta si politica.

(Macron – n.r.) daca era un lider politic se vedea. Are tara mare, putere militara importanta, a doua mare putere economica din UE, a treia din Europa. Deci conduce o tara imporatanta. Nu mi se pare ca e un mare lider Macron. A facut parte si el din joc. Asta nu a fost un joc intamplator. S-a dus Macron, dupa aia s-a dus ministrul de Externe al UE si a fost jignita de secretarul de stat al SUA pentru ca n-a primit-o pentru ca nu a avut timp, dupa ce stabilisera intalnirea.

Intr-un fel sau altul cred ca strategii din Europa i-au pacalit pe cei din SUA. in sens pozitiv. Europa se afla singura la masa negocierilor”, a declarat Mitrea.

Despre avertismentul legat de posibilitatea izbucnirii celui de-al Treilea Razboi Mondial /Reactia Rusiei si a SUA

„Rusia a crezut ca a rezolvat problema reusind sa negocieze cu administratia Trump si intra in joc. America nu e intr-un razboi economic cu Rusia, e cu China. Ma astept ca SUA – pentru ca au si ei strategi – sa faca apel la cei care stiu jocurile si sa preia initiativa. Nu cred ca Europa se va tine cu dintii. Cred ca Europa va accepta cu SUA sa preia initiativa necocierilor in continuare, dar cu ei la masa.

Azi, sa discuti despre pacea intr-o tara fara tara respectiva este practic imposibil si s-a deovedit acest lucru, iar Ucraina este lipita dupa scandalul din Biroul Oval de tarile europene”, a mai spus analistul politic.