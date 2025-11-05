Clubul CSM București a anunțat, marți, prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, despărțirea de antrenorul echipei de handbal feminin Adrian Vasile, care preluase conducerea tehnică a formației bucureștene în vara acestui an.

Odată cu plecarea lui Vasile de la cârma echipei, CSM București a anunțat și despărțirea de team-managerul Cristina Vărzaru.

‘Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional.

Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului.

De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru.

Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare’, informează sursa citată.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei CSM București va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii.

Antrenorul Adrian Vasile revenise la conducerea tehnică a echipei CSM București la 7 iulie, când a semnat un contract valabil pentru o perioadă de un an.

El a înlocuit-o în funcție pe daneza Helle Thomsen, cea care îi succedase în funcție în iulie 2024.