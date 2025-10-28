Reforma pensiilor speciale a aruncat din nou coaliția de guvernare într-un impas major. Disputa dintre PNL și PSD privind noul proiect al pensiilor magistraților a blocat negocierile, în condițiile în care România trebuie să adopte urgent legea pentru a respecta jaloanele din PNRR și pentru a nu repeta eșecul tentativelor anterioare declarate neconstituționale.

PSD cere beneficii mai mari pentru magistrați, propunând ca pensiile acestora să fie calculate la 75% din ultimul salariu net, față de 70% în varianta Guvernului Bolojan. Social-democrații solicită și o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani, în locul celor 10 ani prevăzuți în proiect.

Argumentul PSD este că, prin aceste concesii, magistrații nu vor contesta legea la Curtea Constituțională, ceea ce ar permite adoptarea rapidă până la termenul critic de 28 noiembrie. În caz contrar, România riscă să piardă o tranșă de 231 de milioane de euro din PNRR.

În paralel, Sorin Grindeanu a convocat separat, la Camera Deputaților, o întâlnire cu șefii Justiției: Elena Costache (CSM), Lia Savonea (ÎCCJ) și procurorul general Alex Florența. El a propus înființarea unui grup de lucru parlamentar, o mișcare privită ca ocolire a partenerilor de coaliție. „România riscă să piardă fondurile din jalonul privind pensiile speciale dacă nu finalizează legea până la sfârșitul lunii noiembrie,” a avertizat liderul PSD.

Premierul Ilie Bolojan respinge însă propunerile PSD, considerând că majorarea beneficiilor și prelungirea tranziției ar compromite obiectivele negociate cu Uniunea Europeană. Social-democrații îl acuză direct și spun că, dacă România pierde banii europeni, premierul trebuie să-și asume întreaga responsabilitate.

În această dispută a intervenit și președintele Nicușor Dan, care s-a declarat favorabil tranziției de 15 ani, argumentând prin vechimea în muncă mai mare a magistraților din România comparativ cu cei din alte state UE.

Situația s-a complicat după ce Guvernul Bolojan a încercat să obțină la Bruxelles amânarea jalonului din PNRR, însă răspunsul oficialilor europeni a fost categoric: nu se acceptă nicio prelungire.

Cu doar o lună rămasă până la termenul-limită, coaliția trebuie să găsească de urgență o soluție. În lipsa unui acord politic, soarta reformei pensiilor speciale și a fondurilor europene vitale rămâne incertă.