Cristiano Bergodi se desparte de Sepsi Sfântu Gheorghe. Antrenorul principal al echipei covăsnene, italianul Cristiano Bergodi, nu își va prelungi contractul, care expiră la finalul sezonului.

În timpul unei întâlniri personale cu conducerea Sepsi OSK, Cristiano Bergodi a explicat că are nevoie de noi provocări. Totodată, vor înceta, de comun acord, raporturile contractuale și cu antrenorul secund Luigi Ciarlantino și preparatorul fizic Ionel Colonel. Sub conducerea lui Cristiano Bergodi, Sepsi OSK a câștigat de două ori Cupa României și o dată Supercupa. Bergodi va sta pe banca celor de la Sepsi și la Craiova, în meciul cu Universitatea, ultimul pe care Sepsi îl are de bifat în play-off-ul Superligii. Favorit pentru a prelua echipa din Covasna este Liviu Ciubotariu, tehnicianul celor de la FC Voluntari.