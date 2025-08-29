Cristian Rizea a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că a depus plângere penală împotriva lui Gigi Becali, după ce latifundiarul din Pipera l-a amenințat pe el și familia sa. Mai mult, fostul politician a cerut ordin de restricție împotriva omului de afaceri și a subliniat că a pus la dispoziția procurorilor DNA mai multe documente care scot la iveală afacerile ilegale ale ”clanului Becali”.

”Cred că ați văzut în ultimele zile atacurile unei televiziuni și ale lui Gigi Becali la adresa mea. Acest interlop care a fraudat statul român. Mă bucur că procurorii de aici urmăresc dezvăluirile mele. (…) Am fost întâi să depun plângerea penală împotriva lui Gigi Becali pentru amenințări și instigare la violență asurpa mea și a familiei mele.(…)

Pot să vă spun că da, s-a deschis urmărirea penală serioasă împotriva lui Gigi Becali și a familiei sale, nu o să spun mai multe. Sunt mai multe subiecte, pe mai multe subiecte am fost chemat, am dus actele pentru că asta este cel mai important. Procurorii s-au sesizat și au dorit să vadă documentele doveditore pentru afirmațiile pe care eu le-am făcut.

Am depus mai multe documente, printre care și cele legate de celebra afacere cu serele, unde Gigi Becali și-a pus și familia într-o situație sensibilă, una dintre fetele sale.

El mă acuză pe mine în spațiul public, dar el și-a trimis, sincer vă spun fără să doresc răul nimănui, cred că una din fete va face pușcărie în dosarul respectiv.

E vorba și de dosarul Steaua, domnul Talpan am văzut că și-a făcut foarte bine treaba, din documentele pe care eu le-am vizualizat acum, iar încă o speță: cele două hectare de teren luate din Republica Moldova și retrocedate miraculos în România.(…)

Îi transmit lui Gigi Becali că vremea în care băga oamenii în portbagaj s-a terminat, nu îmi este frică să ies Gigi Becali. Gigi Becali nu este decât un interlop.(…)

Pe harta infracționalității din România a mai apărut un clan, Clanul Becali. Poate domnul ministru Predoiu îi sesizează pe cei din subordinea domniei sale și iau măsuri că am înteles că ei își fac dreptate singuri în țara asta. Avem declarațiile, urmează să depun și la DIICOT”, a declarat Cristian Rizea.