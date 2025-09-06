Guvernul a anunţat, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Născut în 15 noiembrie 1978, Crinel Nicu Grosu a urmat Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi a urmat un master în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene.

Din iulie 2025, el era împuternicit şef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special din Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Afacerilor Interne.

Postul de şef al Corpului de Control al premierului a rămas vacant la începutul lunii iulie, după ce Adrian Nicuşor Nica a fost numit preşedinte al Fiscului.