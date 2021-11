Datele ANM arată că maximele au fost de +19 C la Târgu Secuiesc (Covasna) și Bozovici (Caraș Severin). Au fost +18,7 la Odorheiu Secuiesc și la Dumbrăveni (nu departe de Sighișoara) și au fost +18,5 C la Brașov și Baraolt, iar la Blaj au fost +18,6 C. La Bechet, în sud, unde vara sunt temperaturi mari, maxima a fost de numai +12,9 C, iar la Călărași au fost +16. Cele mai scăzute maxime au fost la Sighetu Marmației (5,9 C) și Tg Lăpus (+7,7 C). În noaptea de duminică spre luni cel mai cald a fost la Sf Gheorghe deltă (minimă de +13,6 C) și neobișnuit de cald a fost la cota 1500 din Sinaia (minimă +12 C). Cel mai rece a fost la Miercurea Ciuc ( +1).