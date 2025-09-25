Coaliția de guvernare se întrunește din nou, astăzi, la Palatul Victoria! În prim plan este rectificarea bugetară. Premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu liderii coaliției pentru a vedea de unde poate veni Executivul cu bani pentru ministere.

După discuțiile de marți, finalizate cu puține decizii, liderii partidelor de guvernare au hotărât să întâlnească și în această dimineață pentru a finaliza cifrele din rectificarea bugetară.

Ședința a început la ora 08:00. Membrii coaliției vor discuta forma finală a rectificării bugetare.

Potrivit unor surse politice, suma este de 25 de miliarde de lei și va fi împărțită astfel:

-12 miliarde de lei sunt destinați plății împrumuturilor contractate anterior de România și a dobânzilor aferente

-10 miliarde de lei sunt pentru cheltuieli cu pensiile, sănătatea și asistența socială

-3 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru cheltuieli de investiții (PNRR și programe naționale)

Sursa: Newsinn