Un bărbat de 53 de ani a creat agitație miercuri seară la Ambasada Rusiei din București, încercând să lovească cu mașina poarta de acces a clădirii.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, acesta „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei”. Intervenția promptă a jandarmului aflat în post a împiedicat producerea unor pagube.

Rezultatele testelor medico-legale

Analizele recoltate de medicii legiști au arătat că bărbatul nu era sub influența substanțelor psihoactive. „Nu a fost detectată prezența drogurilor în sângele bărbatului înainte de incidentul de la Ambasada Rusiei la București”, au conformat medicii.

Bărbatul, identificat drept Bogdan Mătușoiu, medic stomatolog și proprietar al unei clinici private din București, a explicat că nu intenționa să intre forțat în curtea ambasadei. „Nu intenționam să intru în curte, voiam doar să întorc mașina”, a spus el, subliniind că manevra sa a fost interpretată greșit de jandarmul de pază, care a considerat că este vorba de o amenințare de securitate.

Reacția forțelor de ordine

La vederea intervenției jandarmilor, Mătușoiu a încercat să părăsească zona, însă a fost rapid blocat. „La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, a precizat Jandarmeria Capitalei, care a intervenit fără a permite escaladarea situației.