De numele lui Vlad Voiculescu, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătății, se leagă o serie de controverse. Prima mare întrebare este legată de studiile sale, pe care susține că le-a terminat la Viena, la una dintre cele mai prestigioase universități europene, Vienna University of Economics and Business Administration.

În 2001 a început studiile, la vârsta de 18 ani, direct de pe băncile liceului din Pucioasa. A avut însă nevoie de un deceniu pentru a termina facultatea, după cum el însuși a recunoscut.

,,Eu am terminat toate examenele, cu excepția a două dintre ele, în timp record, în 4 ani.(..) Cred că a mai durat 1-2 ani și am dat și celelalte două examene. Apoi cu lucrarea de diplomă am lungit-o, pentru ca am prioritizat altele. Au fost anii în care am muncit pe brânci…și seara organizam tabere de germană sau căutam medicamente. Cinstit să vă spun: dacă nu mă presa prietena, probabil că nici nu aș mai fi terminat lucrarea aceea. Tot ce vă spun poate fi verificat la universitate. Respectiv la angajatori”, a spus ministrul.

Explicațiile sale au venit după ce în presă a apărut o copie a diplomei vieneze, cu data de eliberare 4 octombrie 2011. O diplomă destul de bizară, la o primă impresie, pentru că poartă numele de ,,notificare” și prevede că este un act care poate fi contestat de oricine interesat, în termen de două săptămîni. În urma verificărilor realizate de jurnaliștii de la publicația criticii.ro reiese însă că de fapt certificatul prezentat de Vlad Voiculescu este pentru un curs de un an destinat tinerilor din Europa de Est. În schimb, jurnaliștii de la InPolitics au luat legătura cu ofițerul de presă de la Vienna University of Economics and Business Administration, Cornelia Moll, care inițial a afirmat că nu poate furniza niciun fel de informație despre foști sau actuali studenți. În cele din urmă, aceasta a admis că diploma transmisă de Vlad Voiculescu pare în regulă.

Cu toate acestea, cu mai bine de un an înainte de absolvire, în 2010, Voiculescu era angajat de reputata bancă Erste Group Bank AG din Austria, cea care deține BCR România, si ocupa postul de vicepreședinte al Diviziei de Finanțări de Infrastructură.

În anul 2013, Voiculescu a fondat MagiCamp, un ONG ce organizează tabere pentru copiii bolnavi de cancer. Presa a dezvăluit însă de-a lungul timpului că acest ONG s-a bucurat de finanțări substanțiale din partea marilor firme internaționale de medicamente, de ordinul milioanelor de euro.

,,Novartis sponsorizează MagiCamp încă de la înființare, relație solidă bazată pe colegialitatea din cadrul Institutului Aspen dintre Vlad Voiculescu și Nicolae Voiculescu, fost director al Novartis timp de 7 ani, un personaj foarte influent în sistemul sanitar, mereu în anturajul puterii, fie că vorbim de domnul Bazac, domnul Bănicioiu sau însuși domnul Ponta. Trei firme de medicamente sponsorizează o asociație a ministrului Sănătății”, scria în 2016 într-un editorial de pe ziare.com.

Chiar ministrul a recunoscut că a primit donații consistente din partea companiilor farma.

,,Magi Camp a primit donații de la peste 2000 de persoane private și de la aproximativ 100 de firme, dintre care trei sunt firme farmaceutice, ale căror donații însumează în jur de 10% din totalul donațiilor.” , a scris Voiculescu pe Facebook.

Voiculescu a debutat în politica mare in 2016, după 14 ani petrecuti la Viena. A ajuns direct la vârf. A intrat în guvernul Cioloș în luna ianuarie, când a ocupat poziția de director de cabinet al ministrului de Finanțe de atunci, Anca Dragu. În luna mai, Dacian Cioloș îl desemnează pe Voiculescu ministru al Sănătății.

Nici numirile din echipa sa de la minister nu au trecut neobservate. Asociația MedAlert, pe care a introdus-o în activitatea ministerului Sănătății în perioada 2016-2017, a avut mai mulți reprezentanți în consiliile de etică ale spitalelor subordonate ministerului. Unul dintre membri, Adrian Ștefan Voinea, a devenit consilierul său personal. Este și în prezent.

Mandat nou de ministru, aceleași practici și colaboratori vechi. Vlad Voiculescu şi-a completat echipa actuală de la minister tot cu oameni din ONG-ul său. Ministrul are 15 consilieri şi patru secretari de stat. Cu o zi înainte de tragedia de la spitalul „Matei Balş”, a adus-o în echipa sa pe Monica Althamer, licenţiată în Teologie şi Limba şi literatura engleză. Monica Althamer a mai fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi în precedentul mandat al lui Voiculescu. Soţul ei, Liviu Emi Althamer, este directorul general-adjunct al unuia dintre serviciile secrete ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcţia Generală Anticorupţie.

Iar directoarea de cabinet a lui Voiculescu, Alexandra Tamaş, a lucrat la compania farmaceutica Pfizer timp de patru ani şi jumătate.

Numele lui Voiculescu a apărut și în scandalul imunoglobulinei. Acesta a fost acuzat că i-ar fi favorizat pe cei din această piață. În presă au apărut copii după corespondența producătorilor de imunoglobulină, care arată că discutau cu Vlad Voiculescu din martie 2016, înainte să fie numit ministru al Sănătății.

Unul din reprezentanţii producătorilor de imunoglobulină, Florin Hozoc, a spus, potrivit evz.ro, că Vlad Voiculescu se întâlnea cu Karl Petrovsky de la Asociaţia Producătorilor de plasmă şi derivate din plasmă inca din martie 2016 cand ocupa funcția de director de cabinet al ministrului de Finanţe. Chiar și așa, producătorii de imunoglobulin i se plângeau lui Voiculescu că se retrag din pricina taxei clawback şi a preţului prea mic.

După o noua serie de întâlniri cu Petrovsky, în noiembrie 2016, în calitate de ministru al Sănătăţii, Voiculescu a modificat Hotărârea de Guvern privind metodologia de calcul a preţurilor la medicamente şi a introdus toate produsele derivate din plasmă la acele excepţii de regulă generală, potrivit cărora preţul se calcula la nivelul celui mai mic preţ din ţările de referinţă. Petrovsky reprezenta producătorii Octapharma şi Baxter care deţineau deja 80% din piaţa românească de factor de coagulare, deci exact lor le-a mărit vânzările, mai scrie sursa citată.

Numele lui Vlad Voiculescu a apărut și într-un dosar al DIICOT. În 2017, Voiculescu a fost anchetat pentru dispariția unor documente din arhiva Ministerului Sănătății clasificate „Strict Secret” și „Secret de serviciu”. După 7 luni dosarul a fost clasat.

Cele mai recente controverse în care apare numele ministrului Sănătății au legătură cu declarația sa de avere. Publicat cu o întârziere de două săptămâni, din document reiese că demnitarul USR-PLUS nu a avut niciun venit în anul 2020. Singurele sume evidenţiate în declarație corespund ultimelor zile din 2020, venituri de aproximativ 3.000 de lei încasate din activitatea de ministru. Voiculescu are și două terenuri în comuna Brăneşti din judeţul Dâmboviţa, dar și un spaţiu de producţie de 100 de metri pătraţi în aceeaşi localitate. Potrivit declaraţiei sale de avere, ministrul Sănătăţii nu are maşină. El a declarat 31 de mii de euro într-un depozit bancar şi aproximativ 53.000 lei într-un cont curent. De asemenea, politicianul a acordat în anul 2018 un împrumut în valoare de 222.000 lei.