Vicepremierul Raluca Turcan a explicat scenariile luate în calcul de Guvern în contextul pandemic actual și a menționat în ce situație se poate ajunge la cel mai rău plan: școala online.

”Avem analize care ne arată că între 60 și 70 la sută dintre părinți își doresc să-și trimită copiii la școală, să se întoarcă în condiții de educație față în față, să poată să interacționeze între ei, evident, cu măsurile de protecție. În sensul acesta, am luat mai multe decizii. În primul rând, am elaborat setul de norme care să permită desfășurarea în bune condiții în interiorul școlilor, evaluarea epidemiologică la nivel de comunitate locală și o flezibilitate între dialogul dintre școală, consiliul de administrație și inspectoratul școlar și direcția de sănătate publică și comitetul pentru situații de urgență, astfel încât să stabilească ei care sunt scenariile cele mai potrivite pentru fiecare școală.

Până în data de 7 septembrie, se realizează anchetele epidemiologie și după aceea, până pe 10 septembrie, DSP-urile decid ce scenariu va fi luat în calcul. Sunt cele trei scenarii, după cum cunoaște toată lumea: verde, în care toată lumea merge la școală față în față, galben, un scenariu hibrid și roșu, cu educație online.

Pentru situațiile în care ajungem la un sistem de educație online, am concentrat foarte multe resurse și eforturi pentru asigurarea de tablete, de laptopuri, deci device-uri, pentru acces la mijloacele de comunicare online. Lucrăm cu ANCOM astfel încât să crească gadul de acoperire cu internet.

În privința tabletelor, am asistat la două situații complet diferite. O situație cu achiziția de la Ministerul Educației Naționale, prin ONAC, în care o licitație pentru 250.000 de tablete a fost prelungită și riscăm să fie întârziată, dacă se depun contestații și varianta pe care am mers cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru echipamentele medicale de care vorbeam, prin care decontăm autorităților locale achiziția în regim direct, pentru că sunt sub plafonul de achiziție publică, pentru 500.000 de tablete sau laptopuri în valoare de 100 milioane de euro. În felul acesta avem și o colaborare între Guvern și autoritățile locale și am dat posibilitatea unei achiziții rapide astfel încât copiii să beneficieze de tablete.

Ajungem la măști. Ne-am concentart pe categoriile defavorizate, pentru noi, prioritatea o reprezintă copiii din familiile sărace, din medii vulnerabile, care au nevoie de un sprijin din partea statului în achiziția de măști. Avem achiziția de la Ministerul Sănătății de măști, iar pentru copiii care merg la școală și nu sunt pe acea statistică de familie defavorizată, dar ei au probleme financiare severe, școala să poată să le ofere măști dacă nu au sau pentru ceilalți copii care le-au uitat acasă, iar școlii îi decontează Guvernul.

Guvernul acesta a muncit zi și noapte pentru a găsi fonduri europene, a elabora un act normativ și o procedură care nu este simplă, să evalueze zeci de mii de școli din România și să le deconteze achizițiile într-un termen foarte scurt pentru a asigura măști pentru copiii care într-adevăr au probleme”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, în emisiunea Legile Puterii.

Școli cu toaleta în curte

”E o rană pe care nu îmi pot imagina că nu s-a putut închide de la Revoluție și anume: o autoritate publică să nu reușească totuși, în aproximativ 20% dintre școli, să asigure apă curentă și condiții sanitare minime de siguranță. Pentru aceste autorități, Guvernul întinde o mână de ajutor și le spune: vă punem la dispoziție 25 de milioane de euro, faceți-vă evaluarea, mobilizați-vă și cumpărați niște containere sanitare în care copiii să se ducă să se spele pe mâini, să folosească toaleta, și, dacă se poate, autoritățile să se ocupe de vidanjare. Eu sper să reușească să facă acest efort, să se implice.

Pe de altă parte, vreau să fim corecți până la capăt, există și autorități publice locale care nu au putut fi eligibile pe fonduri europene și să introducă rețeaua de apă și canalizare. Pentru aceste autorități am creat, tot prin ordonanță de urgență, condiții de eligibilitate pentru accesul la fonduri europene și, mai mult decât atât, pentru a beneficia de fonduri în următorul exercițiu financiar, Guvernul alocă bani pentru realizarea proiectelor tehnico-economice ca să poată să progreseze”, a explicat Raluca Turcan, la Realitatea PLUS.