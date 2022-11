Noi recomandam sa faceti o bautura cu patrunjel, care are capacitatea sa va stimuleze metabolismul, sa elimine toxinele si sa imbunatateasca sistemul imunitar. In plus, aceasta bautura va poate ajuta sa pierdeti in greutate si va curata corpul de toxine. Patrunjelul este bogat in vitamina C si K, dar, de asemenea, in cantitati mari de calciu, fier si potasiu.

Ingrediente: 1 litru de apa / 5 linguri de patrunjel tocat.

