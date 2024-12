Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, a făcut noi dezvăluiri după numirea lui Emil Hurezeanu în fruntea Ministerului de Externe.

Anca Alexandrescu spune că noul ministru din Guvernul Ciolacu 2, care a fost ambasador în Austria, este vinovat că România nu a intrat în Schengen până acum. De altfel, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel consideră că acesta trebuie să explice relațiile pe care le are cu Michael Schimdt, un afacerist apropiat al lui Iohannis, care are cele mai multe și bănoase contracte cu statul român.

„Am vazut, zilele acestea, un politolog roman care locuieste in Elvetia, a spus ca mare parte din vina pentru faptul ca Romania nu a intrat in Schengen o poarta chiar domnul Emil Hurezeanu, fost ambasador in Austria.

Vreau sa nu uitati ca el o perioada a fost in adormire, ca sa zic asa, de la postul din Austria. Apoi a revenit. Mai are niste lucruri de lamurit: Relatiile pe care domnul Hurezeanu le are cu prietenul extrem de apropiat al domnului Klaus Iohannis, Michael Schmidt, care este casatorit cu Veronica Usatii, sora lui Usatii din Moldova.

Domnul Schmidt era un apropiat si un sponsor al evenimentelor organizate de domnul Hurezeanu la Ambasada Romaniei de la Berlin. Adica sunt niste increngaturi si, intr-adevar, aceste personaje care fac parte din CSAT si care au acces la cele mai importante secrete ale statului roman iata sunt sub semnul intrebarii in primul rand prin prisma faptului ca ei au cetatenia si altei tari.

Si atentie, e foarte important, domnul Hurezeanu a renuntat la cetatania romana, invocand faptul ca, vezi Doamne, statul german nu permitea sa aiba doua cetatenii, dar, cand a fost posibil, nu a revenit atat de repede la cetatenia romana. De abia cand s-a pus problema sa fie trimis ambasador al Romaniei in Germania a cerut cetatenia romana, si anume in 2015”, a spus Anca Alexandrescu intr-o interventie la Realitatea Plus.

Sursa: Newsinn