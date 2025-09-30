A fost utilizat pentru prima dată cartonașul verde în fotbal.

S-a întâmplat pe 27 și 28 septembrie 2025, în două meciuri de la Campionatul Mondial U20, desfășurat în Chile: Coreea de Sud – Ucraina 1-2 și Maroc – Spania 2-0.

Introducerea cartonașului verde în fotbal a mai fost încercată și în 2016. Chiar a fost introdusă în meciurile din Italia, Serie B. Numai că, la acea vreme, cartonașul verde era acordat tot de arbitru și avea un rol simbolic de a-i recompensa pe fotbaliști pentru gesturi fair-play.

Dar implementarea de la acea vreme s-a dovedit că nu are succes, din cauza scopului acordării acestui cartonaș.