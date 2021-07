Lucrările la noul stadion al clubului de fotbal Sepsi OSK, a cărui construcţie a început în primăvara anului 2019, au intrat pe ultima sută de metri, fiind realizate în proporţie de aproape 99%.

Patronul clubului, Diószegi László, a anunţat, în premieră într-un interviu la We Radio, că inaugurarea noului stadion, planificată iniţial pentru mijlocul lunii august, va avea loc în data de 8 octombrie.

„Lucrările sunt pe ultima sută de metri, săptămâna viitoare deja vor fi montate și scaunele la băncile de rezervă, vor fi aduse porțile, va fi trasat terenul, deci pot să spun că stadionul va fi gata în procent de 99%. Doar lucrările la fațada stadionului și la locurile de parcare din față întârzie. Am spus inițial că inaugurarea va fi la mijlocul lunii august, dar acest lucru nu este posibil fiindcă nu vrem să inaugurăm un stadion care nu este 100% gata. O spun în premieră: 8 octombrie va fi data inaugurării stadionului, fiindcă atunci este săptămână de meciuri la Națională, se întrerupe campionatul și atunci putem să aducem aici echipa Dunajská Streda, pentru că şi noi am fost la inaugurarea stadionului din Slovacia şi mi se pare corect ca şi ei să fie aici la inaugurarea stadionului nostru. Ne mai gândim, poate mai vin şi alte echipe ca să facem acel mini-turneu, care a fost visul meu, dar trebuie să vedem ce se întâmplă cu pandemia, pentru că degeaba invităm multe echipe şi poate că spectatorii nu vor avea voie să vină pe teren, şi atunci nu are niciun farmec inaugurarea stadionului”, a spus patronul echipei, pentru WE RADIO.