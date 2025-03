Călin Georgescu s-a prezentat din nou în instanței. Magistrații au analizat cererea depusă de echipa sa de avocați pentru contestarea controlului judiciar. Georgescu a stat în fața judecătorilor timp de 20 de minute, iar la finalul procesului a declarat că are încredere în magistratul judecător și, de asemenea, că se așteapă „la o justiție dreptă”. El a reiterat, în schimb, că dosarul său este unul politic. Între timp, rămân foarte multe controverse legat de cele 3 dosare penale deschise pe numele acestuia și de acuzațiile fără probe care îi sunt aduse.

„Sunt nevinovat. Cum am spus de fiecare dată, vă spun în continuare. E un dosar politic. Persoanl, am încredere în magistratul judecător. Am încredere într-o justiție drepată, consistență și mai ales care este și conformă cu realitatea. Prin urmare sunt foarte încrezător în pronunțarea care va avea loc mâine”, a declarat Georgescu.

Întrebat dacă sunt probe la acest dosar, Georgrescu a răspuns: „Este greu de spus. Avocații mei au spus foarte clar cum stau lucrurile. Una apare în presă – mai ales într-o anumită parte a presei – și alta…., n-are nicio legătură cu dosarul care este în cauză. În plus de atâta, voi avea foarte curând și alte declarații publice, inclusiv o prezentare pe un post de televiziune mâine, și prin urmare lucrurile vor fi foarte consistent verificate”.

Sursa: Realitatea din Justitie