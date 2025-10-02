Piața locurilor de muncă în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) din România e dominată, la ora actuală, de roluri tehnice, ingineri software/ML sau data scientists, iar București rămâne principalul hub pe acest segment, urmat de Cluj-Napoca și Timișoara, conform unei analize interne realizate de către consultanții Catalyst Solutions.

Potrivit datelor publicate joi, un număr de 393 de poziții active pe domeniul AI sunt listate doar pe LinkedIn, marjă în care sectorul AI/ML Engineering & Software Development conduce detașat piața cu 35% din total, urmat de Data Science & Data Engineering (20%) și de rolurile emergente în Content, Training & Annotation (20%).

Ca distribuție geografică, Capitala și județul Ilfov concentrează 55% din totalul ofertelor pe segmentul AI, urmează Cluj-Napoca (20% dintre oferte) și Timișoara (10%).

‘Analiza noastră confirmă că România se află în plină expansiune privind piața forței de muncă din perspectiva AI. Observăm o distribuție echilibrată între rolurile tehnice și cele strategice, precum și cererea crescândă pentru competențe în AI, ceea ce indică o piață diversificată. Cele mai căutate competențe sunt: Python, machine learning frameworks, cloud & MLOps, dar crește cererea și pentru Generative AI și AI compliance. De notat că există o pondere semnificativă de joburi non-tehnice (annotation, content, QA – ~20%), care deschid accesul și pentru candidați fără background strict tehnic. În contextul acestei creșteri, Angajatori de Top București, cel mai mare eveniment de carieră din România, dedică în această toamnă o secțiune specială AI & Digital Transformation’, a afirmat Dragoș Gheban, managing partner Catalyst Solutions, compania care organizează Angajatori de Top.

Pe 17 și 18 octombrie 2025, la Sala Palatului, peste 80 de companii de top vor prezenta, la Angajatori de Top, 7.000 de locuri de muncă, inclusiv în domeniul AI. Participarea la eveniment este gratuită în baza CV-ului barcode.

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding.

AGERPRES