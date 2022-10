Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a comentat marți, la Realitatea FM, situația economică a României și crizele prin care Europa a trecut de-a lungul timpului.

„Sărăcia și-a arătat semnele din punct de vedere al indicatorilor economici. Au fost crize peste crize. În România este sărăcie în permanență și din ce în ce mai rău. În 1989, toată Europa de Vest se confrunta cu o problemă majoră, cu problema stocurilor, erau în pragul falimentului, nu mai aveau piețe de desfacere. Și s-a întâmplat această deschidere a Europei de Est care a primit fonduri ca să crească nivelul de trai, care automat ajută cetățenii țării respective, dar le dă și posibilitatea să cumpere produse care erau numai în Europa de Est.

Ne-am distrus economia complet. Noi am ascultat, am vândut tot, nu putem să facem nici măști, nu putem să facem nimic, prin decizia celor care conduceau. Astea sunt documente oficiale, Curtea de Conturi spune: ’90-’92, 50% din economia României a fost distrusă, ’92-’97-2000, 70% din privatizări au fost distruse. Noi nu am știut să gestionăm.

Țările care reușesc să-și impună și își respectă cetățenii, bravo lor! Noi nu știm. Ideea este că urmează și la noi chestiunea asta. Oamenii nu au spirit civic și au alte probleme. Astăzi este o nouă zi de coșmar pentru 50-60% din populația României care are de plătit facturi și care nu are banii să le plătească, se împrumută”, a precizat Bobby Păunescu, marți, într-o intervenție la Realitatea FM.

