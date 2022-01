Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe vor continua şi în acest an programul „Dăm valoare rablei tale”, iniţiat în primăvara anului trecut cu scopul de a elimina din trafic maşinile vechi şi poluante, urmând să aloce în acest scop un buget de 500.000 de lei, a declarat miercuri primarul Antal Arpad.

Potrivit acestuia, în cadrul programului „Dăm valoare rablei tale”, prin care Primăria acordă câte 3.000 de lei pentru autovehiculele mai vechi de 10 ani predate la fier vechi, anul trecut au fost aprobate peste 500 de cereri.

„Până în anul 2021 ritmul de creştere a fost în medie de 830 de autoturisme pe an în municipiul Sfântu Gheorghe iar anul trecut acest ritm de creştere a scăzut sub 300. Încă nu putem vorbi despre o diminuare a numărului de autoturisme în municipiul Sfântu Gheorghe, dar cred că prin acest program am reuşit să reducem foarte mult ritmul de creştere. Continuăm anul acesta programul şi sperăm că dacă vor fi şi proiecte la nivel naţional care vor întări ideea ca să ajutăm oamenii să aibă maşini noi, să aibă maşini care poluează mai puţin, atunci s-ar putea să ajungem la o stabilizare a numărului de maşini, ceea ce ar fi foarte important, pentru că atunci se pot face politici publice de parcări, atunci se pot face politici publice pe termen lung. Pentru că atâta timp cât anual cresc doar autoturismele cu aproape 1.000 de unităţi, nu ai nicio şansă să faci faţă la acest ritm de creştere cu parcări, cu amenajări de locuri de parcare şi, practic, este o realitate, o vedem cu toţii, că în fiecare an proprietarii de autoturisme au mai luat un pic, un pic din spaţiul verde al oraşului„, a afirmat Antal Arpad în cadrul unei conferinţe de presă.

Pentru acest program vor fi alocaţi pentru început 500.000 de lei din bugetul local, urmând ca suma să fie majorată în funcţie de solicitări.

„Anul acesta iniţial vom aloca un buget de 500.000 de lei. Anul trecut am alocat un milion de lei şi am suplimentat cu 500.000. Acum pornim cu 500.000 şi în momentul în care numărul solicitanţilor se apropie de această sumă, vom suplimenta. Deci, pot să asigur cetăţenii că vom aloca atât cât este necesar, deci nu va rămâne nimeni în afara programului„, a subliniat primarul.

Edilul a menţionat că se vor schimba şi condiţiile de intrare în program.

„Se schimbă şi regula, în sensul în care nu solicităm ca autoturismul să aibă o vechime de la data înregistrării, înmatriculări în municipiul Sfântu Gheorghe de 10 ani, ci de doar 5 ani„, a precizat Antal Arpad.

Pentru a beneficia de suma de 3.000 de lei, solicitanţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să aibă domiciliul stabil sau sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, să deţină autoturismul în proprietate de cel puţin 3 ani, să nu aibă restanţe la bugetul local şi să declare pe proprie răspundere că pentru autovehiculul introdus în acest program nu au depus acte pentru a obţine vouchere în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional derulat prin Administraţia Fondului de Mediu.

De asemenea, trebuie să se angajeze că în următorii 3 ani nu vor achiziţiona un autoturism mai vechi de 5 ani, în caz contrar, vor trebui să returneze suma de 3.000 lei obţinută prin acest program.

AGERPRES