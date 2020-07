Până pe 20 august, tinerii se pot înscrie cu proiecte inovative pentru dezvoltarea comunităţii locale, pentru care vor primi o finanţare de maxim 2.500 de lei.

Primăria Sfântu Gheorghe susţine şi în acest an derularea programului participativ de tineret Com’ON, care a ajuns la a doua ediţie. Organizat de Asociația Culturală și de Tineret Prospero în parteneriat cu Grupul PONT, programul Com’ON Sfântu Gheorghe se adresează tinerilor și promovează metode creative de rezolvare a problemelor. Vor fi finanţate 26 de iniţiative venite din partea tinerilor, de care vor primi pentru implementare o sumă maximă de câte 2.500 de lei.

Este vorba despre un proces participativ prin care este încurajată implicarea tinerilor în comunitate, şi mai ales a unor tineri care nu sunt neapărat parte a unor organizaţii de tineret sau de altă natură, dar care au idei pe care ar dori să le implementeze în Sfântu Gheorghe.

„Scopul nostru este ca prin aceste iniţiative să scoatem la suprafaţă acele energii pozitive, creative ale tinerilor prin care credem că putem aduce un plus în oraş, în comunitatea noastră. Nu este un secret că ne dorim formarea unei culturi de a se implica tânăra generaţie în viaţa oraşului. E foarte important ca tinerii să crească ştiind că ei se pot implica în viaţa oraşului, ştiind că suntem atenţi la ce-şi doresc, şi cred că aceste iniţiative pe care noi le susţinem vor aduce foarte multe lucruri pozitive pe termen mediu şi lung în oraşul nostru”, a spus primarul Antal Árpád într-o conferinţă de presă online.

„Este vorba despre iniţiative de mică anvergură, dar care credem că ajută foarte mult la încurajarea tinerilor de a face lucruri pentru comunitate. Şi un alt lucru foarte important, este acela de a construi încredere între generaţia tânără şi alte generaţii din comunitatea din Sfântu Gheorghe”, a punctat şi conducătorul Grupului PONT, Farkas András, în aceeaşi conferinţă de presă.

Scopul Com’ON Sfântu Gheorghe este ca tinerii de 14-35 ani, care locuiesc, învață sau lucrează la Sfântu Gheorghe să inițieze activități culturale, sociale, sportive etc., iar inițiativele lor vor primi finanțare în cadrul programului.

Procesul este bazat pe principiile bugetării participative, care își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți a bugetului public. Inițiativele pot fi propuse de grupuri informale de cel puțin 3 membri, organizatorii adresându-se în primul rând tinerilor care nu fac parte din organizații formale de tineret.

Inițiativele propuse de tineri și votate de cetățeni primesc o finanțare de maxim 2500 lei. Dacă nevoile proiectului depășesc suma care poate fi atrasă, diferența trebuie acoperită de către echipe din alte surse financiare.

Ediția din 2020 dorește să încurajeze în continuare implicarea tinerilor în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității, punând accent pe anumite teme și priorități relevante pentru realitatea urbană curentă din Sfântu Gheorghe: Spații în Plus, Subiecte în Plus, Comunitate în Plus, Mișcare în Plus, Relații în Plus. Mai multe detalii despre teme AICI.

Inițiativele pot fi înscrise până pe 20 august pe platforma www.comonsepsi.ro. Votul public va avea loc, potrivit calendarului estimativ, între 25 august și 15 septembrie, iar inițiativele câștigătoare vor fi implementate între septembrie și noiembrie.

Cu ocazia primei ediții, în perioada septembrie-noiembrie 2019, au fost implementate 27 de inițiative, utilizând în total 22 de locații și mobilizând aproape 3.000 de persoane. Aproximativ 700 de tineri voluntari au luat parte la implementarea inițiativelor.