Aproape 80 de producători şi meşteşugari vor fi prezenţi în acest an în Piaţa Volantă de Crăciun, pe care Casa de Cultură „Kónya Ádám“ şi Primăria municipiului o vor organiza la Sfântu Gheorghe, în perioada 17-23 decembrie, anunță WE RADIO.

Şi în acest an, cumpărătorii vor avea o ofertă variată de produse artizanale realizate manual prin metode tradiţionale, produse apicole, turtă dulce, decoraţiuni de Crăciun, jucării, vinuri, cărţi, dar şi popcorn, porumb fiert, limonadă, kürtőskalács şi langoş, băuturi calde şi mâncăruri tradiționale. Piaţa va fi deschisă zilnic, între orele 11:00 şi 20:00.

„De obicei, la Târgul de Crăciun vin mai puţini producători şi meşteşugari decât la Târgul de Toamnă, având în vedere vremea rece, dar în acest an avem 78 de locuri pentru înscrieri. Va fi cam la fel ca în anii precedenţi, rămâne de văzut dacă vom putea organiza şi anumite programe speciale, pentru că anul trecut am putut organiza doar târgul. Aşteptăm să vedem ce va ieşi cu prelungirea stării de alertă, dar eu cred că o să putem să organizăm şi programe speciale. Ne gândim la mai multe variante, în alţi ani am avut coruri, muzică de târg, flashmob-uri, depinde ce ni se va permite în acest an să organizăm (…) Tot ce se vinde în această piaţă va avea tematică de sărbători, ne aşteptăm să găsim decoraţiuni, globuri, turtă dulce, şi cam tot ce ţine de Crăciun. În anii anteriori Târgul a fost deschis până în data de 24 decembrie, la ora 14:00, dar pentru că producătorii şi meşteşugarii vin şi din alte judeţe ale ţării, anul acesta va fi deschis până în data de 23 decemrbie, ca să poată ajunge fiecare acasă în Ajun”, a explicat, pentru We Radio, managerul Casei de Cultură „Kónya Ádám”, Tubák-Damian Diana.

FOTO: WE RADIO