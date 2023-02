Persoane din diferite orașe din județ, dar și din Brașov, îndrăgostite de straiele tradiționale românești, vor participa la cea de-a IV-a ediție a Balului Portului Popular, organizat de Asociația Cultural-Creștină „Justinian Teculescu” din orașul Covasna. Evenimentul va avea loc în sala de evenimente Momentum, sâmbătă, 18 februarie, începând cu ora 19:00, anunță Covasna Media.

„La fiecare ediție am avut anumite mesaje către lume. În condițiile și în vremurile pe care le trăim acum, am ales un mesaj mai profund. Balul acesta va încerca să ne vorbească despre Libertate, Dumnezeu și România noastră. Asta este o noutate. În rest, n-o să mai avem ansambluri de dansuri. (…) Ne așteptăm să fim în jur de 300 de persoane, dar nu știu dacă vom ajunge la numărul acesta. De asta am și ales locația respectivă, pentru că este mai mare, mai spațioasă și să nu mai facem anumite restricții din punctul ăsta de vedere. Prețul este 150 de lei de persoană”, a spus unul dintre organizatori, Luminița Bunghez, pentru Covasna Media.

Înscrierile se încheie în curând, iar cei care vor să participe mai au ocazia să ocupe un loc. Prezența la eveniment trebuie confirmată la numărul de telefon 0744 772 771. Cea de-a III-a ediție a fost organizată în 2020, iar atunci au sărbătorit portul popular în jur de 200 de persoane. Tot sâmbăta aceasta se organizează și Balul Portului Popular la Sita Buzăului. Evenimentul ajunge la cea de-a IX-a ediție.