Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunea „Culisele Statului Paralel”, a făcut anunțul care zguduie scena politică: va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, la scrutinul din 7 decembrie.

„Cei care mă cunosc de foarte multă vreme, știu exact cum sunt…nemiloasă. Acolo unde mi-am făcut de fiecare dată datoria. În viața privată, și dincolo de imaginea publică…îmi știu sufletul. Cred că sunt tot mai mulți care știu că sunt un om corect, onest. Așa că astăzi am decis să fac un anunț. Așa mi se pare corect față de voi, cei care în număr mare mi-ați fost alături în ultimul an, față de invitații mei, față de colegii mei, față de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă atacă, mă jignesc și mă fac în toate felurile.

Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București.”, a transmis Anca Alexandrescu în direct la Realitatea PLUS.