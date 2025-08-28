Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă vineri, 29 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume lichide suficiente și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii și copiii.

Imagine

Articolul precedentCE CONDIȚIE I-A PUS GRINDEANU LUI BOLOJAN CA SĂ NU RUPĂ COALIȚIA. ”URMĂTORUL PACHET VA TREBUI SĂ FIE PACHETUL PSD”
Articolul următorRESTRICȚII DE TRAFIC PE MAI MULTE TRONSOANE DE AUTOSTRADĂ, ANUNȚĂ CENTRUL INFOTRAFIC

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR