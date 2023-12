„Nu pot oferi detalii, find un dosar în derulare, am dat o declarație despre toate aceste evenimente, din toată această perioadă, mai multe nu pot să declar, având în vedere ancheta. Este o investigație complexă, care vizează mai mulți ani. Am răspuns la toate întrebările, sunt convins că am acționat în conformitate cu legislația în vigoare, am conștiința absolut liniștită. Cred că este un gest de onoare în altfel de situație, fără să fie nevoie de anumite motive legale,” a declarat Baciu la ieșirea de la DNA, unde a stat mai bine de 4 ore.

Baciu a anunțat că-și dă demisia de la șefia CNAS Luni dimineață, înainte de a ajunge în fața procurorilor anticorupție,ca urmare a „informațiilor apărute în spațiul public”.

Sursa: Realitatea din Justitie