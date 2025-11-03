Anca Alexandrescu, candidatul independent la Primăria Capitalei, susținut de mișcarea suveranistă, a oferit primele declarații la Realitatea Plus după ce a obținut sprijinul din partea lui George Simion și a partidului AUR.

Laurențiu Botin – E mare responsabilitatea că toți suveraniștii au venit în spatele tău?

Anca Alexandrescu – Uriașă responsabilitate. Îți dai seama că de aceste alegeri depinde, de fapt, viitorul României. Și asta ar trebui să conștientizeze toți românii, și în acest context pun și mesajul domnului Călin Georgescu, pentru că domnul Georgescu nu a scris nicăieri în text că îndeamnă la boicot, ci le-a cerut oamenilor să gândească cu mintea lor, și să facă ceva: Să nu mai stea în spatele televizoarelor, conturilor de Facebook, de TikTok, să facă ceva. Domnul Georgescu este consecvent cu ceea ce a spus și la alegerile prezidențiale, și ceea ce a spus până acum în permanență și ceea ce am spus noi în fiecare seară aici. Că în 6 decembrie a fost o lovitură de stat, că nu mai există democrație în România, că nu mai există libertate de expresie, și domnul Georgescu nu are cum să recunoască aceste alegeri, indiferent ce se va întâmpla, dar așteaptă de la cetățenii români, cei care gândesc la fel ca el, să facă ceva.

Și singurul lucru pe care îl putem face este, întâi, să ne luăm capitala înapoi și apoi suveraniștii, împreună cu domnul Georgescu, cu domnul Simion, cu domnul Luis Lazarus, cu domnul Coarnă, cu absolut toți cei care sunt în această luptă să ia România înapoi.