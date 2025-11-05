Anca Alexandrescu a mers în Piața Gorjului, din Sectorul 6 al Capitalei, pentru a fi alături de oameni și pentru a le afla problemele. Jurnalista vrea să afle nemulțumirile bucureștenilor și ce așteptări au din partea celor care ar trebui să conducă capitala României.

Jurnalista Anca Alexandrescu a mers, recent, în Piața Gorjului, din Sectorul 6 al Capitalei, pentru a sta de vorbă direct cu oamenii și pentru a afla care sunt principalele lor nemulțumiri. Gestul său face parte dintr-o serie de întâlniri prin care jurnalista își propune să aducă în prim-plan vocea cetățenilor simpli, adesea ignorați de autorități.

„Nu am niciun venit. M-am operat și mi s-a infectat operația. Am făcut armata, am lucrat și la metrou. Primăria nu mă ajută cu nimic. Viitorul primar vreau să mă ajute cu ceva. Are soția venit, fosta…Am și o fată de 30 de ani. Trăiesc din mila la lume.”, a spus un bărbat.

Pe parcursul vizitei, Anca Alexandrescu a discutat cu vânzători, pensionari și tineri, ascultând povești despre dificultățile cu care se confruntă bucureștenii în viața de zi cu zi: prețuri în creștere, servicii publice deficitare și lipsa de implicare a celor aflați la conducere.

„Vreau să știu de la dumneavoastră ce așteptări aveți de la primarul Capitalei? Ce v-ați dori să facă primarul pentru dumneavoastră? Din ce trăiți, soția are venit? Aveți nevoie ca cineva să vă ajute. Comunitatea să fie alături de dumneavoastră. Eu vă promit că dacă voi ajunge primar al Bucureștiului…pentru oameni ca dumneavoastră voi încerca să adun comunitatea să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie, așa ca dumneavoastră. Oameni care au muncit din greu. Haideți, să vedem, poate încercăm să vă ajutăm până atunci. Poate vă găsim actele să aveți măcar o pensie minimă. Asta este țara astăzi, din păcate. Voi promite că voi face tot posibilul ca oamenii să fie tratați așa cum merită.”, a declarat candidata la primăria Capitalei, jurnalista Anca Alexandrescu.

„Vreau ca viitorul primar să aibă grijă mai mult de acest București și de oameni. Nu știu care e situația…După 30 de ani de muncă, eu…și un copil din Ucraina ia alocația mai mare ca pensia mea. Sunt româncă, nu sunt ucraineancă. Am pensie 2.000 de lei și nu-mi ajung banii. N-am căldură, apă caldă. Plătesc 250 de lei întreținerea. Medicamentele mă costă 300 de lei. Am mai multe boli, am diabetul, rinichii, cu insulina…am probleme cu inima. Dacă îmi iei tensiunea am 20-22. Sunt delăsători oamenii, nu știau ce au. Parlamentarii au luat de la ăia amărâți, să dea la ăia bogați. Am 80 de ani și sunt singură. Nu mai pot! Mă duc la primărie, la cantină.”, a transmis o pensionară.