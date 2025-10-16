Ediția explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel din seara zilei de miercuri, în care au fost invitați liderul AUR George Simion și senatorul Petrișor Peiu, a spulberat concurența. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a fost cel mai urmărit program de știri pe publicul urban.

În intervalul 21:15 – 24:00, Realitatea Plus a condus detașat în clasamentul audiențelor posturilor de știri, emisiunea Ancăi Alexandrescu fiind în anumite momente cu aproape un punct de rating peste concurență.

